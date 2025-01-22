В Китае заставят роботов бегать

Global Times: В Китае проведут первый в мире забег между роботами и людьми

В Китае в апреле проведут первый в мире марафон, в котором примут участие люди и роботы. Об этом сообщает издание Global Times.

Массовый забег на дистанции полумарафона — около 21 километра — состоится в апреле в пекинском районе Дасин. В нем примут участие 12 тысяч человек и несколько десятков роботов из 20 IT-компаний. Представители Пекинской зоны экономического и технологического развития (BETDA) заметили, что три лучших бегуна получат призы — и неважно, это будут люди или роботы.

По словам журналистов, китайские власти хотят продемонстрировать, что страна находится в авангарде развития робототехники. Организаторы марафона заставят создателей роботов соответствовать главному требованию — рост гуманоида должен составлять от 0,5 до 2 метров. Роботы могут иметь автопилот или управляться оператором удаленно. Также в ходе мероприятия машинам можно менять аккумуляторы.

В BETDA заметили, что в августе планируют провести первые спортивные игры, в которых живые атлеты будут соревноваться с гуманоидными роботами. Участники мероприятия будут состязаться в легкой атлетике, футболе и других дисциплинах.

Журналисты Global Times заметили, что Китай является лидером на рынке роботов. В 2023 году в стране было зарегистрировано 276 тысяч машин, что составляет примерно 51 процент от регистрации роботов во всем мире.

В октябре специалистам китайской компании Robot Era удалось разогнать робота-бегуна до скорости 3,6 метров в секунду. Машина смогла поддерживать темп в течение 34 минут.