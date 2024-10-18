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20:34, 18 октября 2024Наука и техника

В Китае заставили робота бегать в кроссовках

Китайский робот-бегун разогнался в кроссовках до 3,6 метров в секунду

Фото: Robot Era

Китайская компания Robot Era разогнала робота-бегуна до рекордной скорости. Об этом сообщает излание New Atlas.

Представленная фирмой модель Star1 оказалась способна эффективно и быстро передвигаться по пересеченной местности. Обутого в беговые кроссовки гуманоида заставили развить скорость 3,6 метра в секунду. Машина поддерживала темп в течение 34 минут.

Инженеры Robot Era отметили, что правильная обувь имеет значение: гуманоид в кроссовках смог обогнать аналогичного робота Star1, который бежал «босиком». Тестирование проходило в пустыне Гоби.

Беговая модель робота получила сочлененные двигатели с крутящим моментом 400 ньютон-метров и прецизионными планетарными редукторами. Машина просчитывает движение роботизированных ног с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Устройство имеет рост 1,71 метра и вес 65 килограмм.

«Управление конечностями робота и динамическим центром тяжести имеет важное значение для обеспечения автономного движения по пересеченной местности», — отметили в Robot Era. Машина получила гибкие, адаптивные суставы, которые могут поглощать удары и подстраиваться под неровности поверхности. При передвижении по твердым поверхностям Star1, напротив, демонстрирует жесткость роботизированных «мыщц».

В середине октября польский стартап MAB Robotics показал робота-собаку, который может ходить и бегать под водой. Машину спроектировали, в том числе, для использования в спасательных операциях.

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      Андрей Ставицкий
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