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19:41, 16 октября 2024Наука и техника

Робособаку научили бегать под водой

Стартап MAB Robotics показал робособаку, бегающую под водой

Кадр: MAB Robotics / YouTube

Польский стартап MAB Robotics показал робота-собаку, который может ходить и бегать под водой. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Во вторник, 15 октября, компания опубликовала ролик, на котором робопес Honey Badger («Медоед») ходит по дну бассейна, наполненного водой. По словам представителей фирмы, машина научилась проходить водные преграды по дну, используя четыре роботизированные лапы и камеры с сенсорами.

«Разработка систем передвижения, способных преодолевать трудности подводного рельефа, — это увлекательное приключение, и я воодушевлен потенциальным влиянием, которое эта работа может оказать», — заметил генеральный директор MAB Якуб Бартошек. Специалисты стартапа полагают, что подводного робота можно будет использовать в спасательных операциях и для исследований. Считается, что машину можно будет послать в локации, нахождение в которых может быть опасным для людей.

Своего робота в компании называют «уникальным инженерным решением для сложных задач». Машина высотой до 50 сантиметров и длиной 60 сантиметров имеет четыре роботизированные ноги, вес 12 килограммов, RGB-камеру, лидар и газоанализатор. Робот может развивать скорость до одного метра в секунду и переносить два килограмма полезных грузов.

В начале октября стало известно о нескольких случаях взлома роботов-пылесосов в США. Оказалось, что хакеры взламывали прошивку бытовой техники через уязвимость и заставляли роботов ездить по дому и материться.

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      Андрей Ставицкий
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