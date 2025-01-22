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17:02, 22 января 2025Культура

Слухи о закрытии Музея истории ГУЛАГа прокомментировали

Глава СПЧ Фадеев опроверг слухи об окончательном закрытии Музея истории ГУЛАГа
Андрей Шеньшаков

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Музей истории ГУЛАГа в Москве скоро возобновит свою работу. Об этом сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, речи о закрытии популярного музея не идет. Он возобновит работу в ближайшее время.

«Я разговаривал с руководством Москвы. Идей о закрытии музея нет. В ближайшее время примут все необходимые меры, так что музей будет открыт. У нас нет никаких опасений, что его закроют», — заявил глава СПЧ во время заседания Совета.

Фадеев допустил возможность проведения в музее заседания межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Ранее стало известно, что новым директором музея истории ГУЛАГа была назначена глава музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Также известно, что музей приостановил свою работу 14 ноября 2024 года в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

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