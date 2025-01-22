Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 22 января 2025Россия

Священник РПЦ ответил на вопрос о наступлении ядерной войны

Священник РПЦ Сильченков ответил на вопрос о наступлении ядерной войны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Игорь Сильченков

Игорь Сильченков. Кадр: Священник Игорь Сильченков / YouTube

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Алуште Игорь Сильченков ответил на вопрос о наступлении ядерной войны и назвал условие, при котором она может свершиться. Его мнение публикует ИА «Кулик».

По словам священника РПЦ, Бог может допустить эпидемии и войны, когда люди начинают забывать о нем, грешить и игнорировать походы в храм.

Как пишет издание, ссылаясь на Сильченкова, никому из ныне живущих не дано знать, позволит ли Господь свершиться ядерной войне или нет. При этом священнослужитель считает, что ядерной войны можно избежать, если молиться Богу и покаяться за грехи.

Ранее экстрасенс Галина Янко предсказала, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться еще около полугода, после чего для России должен наступить золотой век.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров

      В туриндустрии отреагировали на сообщения о вспышке неизвестной болезни в Таиланде

      Россиянка после ссоры угнала автомобиль знакомого и устроила ДТП

      Российский командир рассказал о «психозе» ВСУ в Курской области

      Движение судов закроют у затопленной кормы танкера «Волгонефть-212»

      Раскрыты подробности о ходе боев в Курской области

      Средний размер банковских вкладов россиян заметно вырос

      Раскрыты потери ВСУ среди личного состава и техники в Курской области

      Президент Панамы напомнил США принадлежность Панамского канала

      Российские военные расширили плацдарм на правом берегу Оскола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше