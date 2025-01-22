Священник РПЦ ответил на вопрос о наступлении ядерной войны

Священник РПЦ Сильченков ответил на вопрос о наступлении ядерной войны

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Алуште Игорь Сильченков ответил на вопрос о наступлении ядерной войны и назвал условие, при котором она может свершиться. Его мнение публикует ИА «Кулик».

По словам священника РПЦ, Бог может допустить эпидемии и войны, когда люди начинают забывать о нем, грешить и игнорировать походы в храм.

Как пишет издание, ссылаясь на Сильченкова, никому из ныне живущих не дано знать, позволит ли Господь свершиться ядерной войне или нет. При этом священнослужитель считает, что ядерной войны можно избежать, если молиться Богу и покаяться за грехи.

Ранее экстрасенс Галина Янко предсказала, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться еще около полугода, после чего для России должен наступить золотой век.