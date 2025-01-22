Трамп потребовал извинений от епископа, призвавшей его уважать мигрантов

Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая на церковной службе призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Так называемая епископ, которая выступала на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа... Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!» — говорится в публикации.

По мнению нового хозяина Белого дома, епископ «очень неблагородным способом» втянула церковь в мир политики. Он подчеркнул, что она не сказала ничего об огромном количестве мигрантов, которые приезжают в США и совершают преступления.

Ранее Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре», при которой не требуется решение иммиграционного суда. До этого данная процедура применялась в основном в южных штатах, которые сталкиваются с проблемой большого потока нелегальных мигрантов, теперь же она будет применяться на всей территории Соединенных Штатов.