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18:50, 22 января 2025Путешествия

Туристка захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом

Туристка захотела сделать фото на путях и была сбита поездом в Новом Тайбэе
Алина Черненко

Фото: Minh K Tran / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Филиппин захотела сделать фото на железнодорожных путях и была сбита поездом на Тайване. Об этом пишет Focus Taiwan.

Уточняется, что в понедельник, 20 января, в пожарную службу Нового Тайбэя сообщили о несчастном случае в популярном туристическом месте на железнодорожной линии Пинси. Прибыв на место происшествия, парамедики оказали помощь 30-летней женщине с рваной раной на голове и отвезли ее в больницу в городе Цзилун.

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Позже выяснилось, что филиппинка дала свой телефон другу, чтобы он сфотографировал ее на фоне приближающегося поезда, вышла на рельсы, начала позировать и была сбита проходившим составом.

В железнодорожной полиции рассказали, что женщина получила неопасные для жизни травмы головы, груди и таза и осталась в сознании после аварии. Теперь ей может грозить штраф в размере до 50 тысяч тайваньских долларов (около 152 тысяч рублей) за незаконное проникновение на железнодорожные пути.

Аналогичная ситуация произошла на Тайване в декабре 2024 года. Тогда 55-летняя туристка вышла на пути, чтобы сделать фото, была сбита поездом и нарвалась на штраф в десятки тысяч рублей.

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