Устроивший стрельбу у ресторана в Москве отправился под арест за хулиганство

Суд арестовал за хулиганство мужчину, стрелявшего у ресторана в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, устроившего стрельбу из пистолета в воздух у ресторана «Кофемания» в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимого Джалила Исамбекова отправили в СИЗО на срок 1 месяц 10 суток по инкриминируемой ему статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

По версии следствия, в ноябре 2024 года между двумя посетителями заведения на Большой Никитской улице произошел конфликт. Они устроили разборки на улице, один из них несколько раз выстрелил из травматического оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.

Оба участника конфликта скрылись, но полицейским удалось установить их личности. Стрелок был задержан.

Ранее 22 января сообщалось, что в Иркутской области мужчины в военной форме устроили стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер».