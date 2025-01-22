В Германии назвали Трампа интересным партнером для Европы

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Трамп будет интересным партнером для ЕС

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выразил уверенность в конструктивном сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. По словам немецкого политика, Трамп будет интересным партнером для Европы, пишет ТАСС.

«Я думаю, он будет для нас интересным партнером. Я считаю, он будет готов вести бизнес и с европейцами», — подчеркнул Мерц. По его словам, Трамп умеет заключать сделки.

В качестве тем Мерц назвал импорт сжиженного природного газа (СПГ) и импорт оружия из США. Европейская военная промышленность недостаточно сильна, добавил кандидат в канцлеры ФРГ. Позиция президента США, по его словам, всегда была четкой.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил с инаугурацией президента США Дональда Трампа и заявил о готовности вместе содействовать миру. Немецкий политик напомнил и о давнем партнерстве США и Германии.

До этого немецкий канцлер рассказал, что Трамп хочет положить конец конфликту на Украине.