В МИД прокомментировали предложения Трампа по Украине

Постпред Полянский призвал посмотреть на условия предложений Трампа по Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москве следует изучить условия «сделки» по завершению конфликта на Украине, которую предлагает президент США Дональд Трамп. Его слова приводит Reuters.

Полянский подчеркнул, что урегулирование конфликта является не просто вопросом прекращения войны. По мнению представителя МИД, речь идет об «устранении коренных причин украинского кризиса».

«Так что нам нужно посмотреть на то, что означает "сделка" в понимании президента Трампа. Он не несет ответственности за то, что США делали на Украине с 2014 года, превращая ее в "анти-Россию" и готовя к войне с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику», — призвал постпред.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, поскольку дальше будет только хуже.

