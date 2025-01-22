В причастности к делу о подрыве авто в Москве заподозрили спецслужбы Украины

ТАСС: Сотрудники спецслужб Украины могут появиться в деле подрывника Серебрякова

В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого обвиняют в подрыве автомобиля офицера в Москве, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми удалось ознакомиться агентству.

Предварительно, пока следствие установило не всех причастных к преступлению.

Сейчас Серебрякову переквалифицировали обвинение с части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») на часть 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший наступление тяжких последствий») УК РФ. Его также обвиняют по части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Внедорожник офицера Генштаба Вооруженных сил России был взорван 24 июля на парковке по улице Синявинской. В результате инцидента пострадали два человека — владельцу машины оторвало ступни, а пассажирка авто была госпитализирована с осколочными ранами.

Исполнителя взрыва смогли задержать в Турции.