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13:02, 22 января 2025Россия

В России глава региона задался вопросом «сколько это будет продолжаться?» по поводу газа

Глава Дагестана Меликов обратился к жителям из-за использования газа в быту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов привел статистику о происшествиях, связанных с утечками бытового газа в регионе. Об этом он написал в Telegram.

Согласно приведенным главой региона данным, за 2024 год в республике было выявлено свыше 12 тысяч нарушений. «Сколько это будет продолжаться?» — поинтересовался Меликов.

Глава Дагестана указал, что повысить безопасность при использовании бытового газа несложно, для этого достаточно соблюдать правила безопасности, почеркнул он. Отдельно Меликов указал на недопустимость самостоятельного подключения к газовой сети.

ЧП с бытовым газом — не редкость на Кавказе. Один из последних таких инцидентов произошел в Махачкале, где взрыв прогремел в одном из городских кафе, после чего начался пожар. Пострадал один человек.

ЖЗЛ
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