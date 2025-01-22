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17:23, 22 января 2025Силовые структуры

В России начали расследование новых преступлений ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области начато расследование новых преступлений ВС Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области начали расследование новых преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении местных жителей. Об этом в среду, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в селе Новостроевка-Первая, один мирный житель получил ранения, также из-за атаки украинского беспилотника ранения получил житель села Ясные Зори. Еще одна атака дрона на гражданский транспорт произошла на автодороге Бессоновка — Орловка. Водитель автомобиля получил ранения.

Следователи детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

21 января сообщалось, что украинский солдат прикрылся ребенком, спасаясь от российского FPV-дрона.

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