В ДНР рассказали о прикрывшемся ребенком солдате ВСУ

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрылся ребенком, спасаясь от российского FPV-дрона, судьба несовершеннолетнего неизвестна. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости.
«Он использовал, скорее всего, не своего ребенка, <....> скорее всего, это ребенок как раз с территории, которую они оккупировали, и судьба этого ребенка пока не известна на самом деле... И примерно так же, как вела себя террористка "Тайра", когда выходила из окружения, когда она взяла в заложники мариупольских детей», — рассказал Гагин.