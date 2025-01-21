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22:56, 21 января 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о прикрывшемся ребенком солдате ВСУ

Гагин: Солдат ВСУ, спасаясь от российского дрона, прикрылся ребенком
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрылся ребенком, спасаясь от российского FPV-дрона, судьба несовершеннолетнего неизвестна. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«Он использовал, скорее всего, не своего ребенка, <....> скорее всего, это ребенок как раз с территории, которую они оккупировали, и судьба этого ребенка пока не известна на самом деле... И примерно так же, как вела себя террористка "Тайра", когда выходила из окружения, когда она взяла в заложники мариупольских детей», — рассказал Гагин.

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