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05:03, 27 декабря 2024Россия

Зеленскому предрекли суд после завершения спецоперации

Эксперт Гагин: Зеленский может не дожить до суда, который ждет его после СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) президента Украины Владимира Зеленского ожидает суд. Слова Гагина приводит РИА Новости.

Гагин предрек Зеленскому суд после завершения спецоперации и предположил, что украинский лидер может его не дождаться.

«Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих [западных] стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — предположил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскрыл судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине. По его мнению, после окончания кризиса власть украинского президента рухнет.

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