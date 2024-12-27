Эксперт Гагин: Зеленский может не дожить до суда, который ждет его после СВО

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) президента Украины Владимира Зеленского ожидает суд. Слова Гагина приводит РИА Новости.

Гагин предрек Зеленскому суд после завершения спецоперации и предположил, что украинский лидер может его не дождаться.

«Участь Зеленского не завидна. Скорее всего, расхищение этих средств было совместным с руководством этих [западных] стран. Я не думаю, что этот человек доживет до суда в такой ситуации, в этих условиях», — предположил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскрыл судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине. По его мнению, после окончания кризиса власть украинского президента рухнет.