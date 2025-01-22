В России указали на незаинтересованность Трампа в участии США в конфликте на Украине

Политолог Карасев: Трамп не заинтересован в участии США в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в участии его страны в конфликте на Украине и постарается вывести ее, полностью переложив траты на поддержку Киева на Европу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил политолог Владимир Карасев.

Он напомнил, что американский лидер прежде всего бизнесмен, поэтому для него нет смысла продолжать тратить миллиарды долларов и вызывать тем самым большие вопросы общества перед властями.

Эксперт допустил, что Трамп переложит ответственность за это на предыдущую администрацию Джо Байдена, поскольку они продвигали тему военной поддержки Украины.

«Поэтому Трамп попытается, он уже начал об этом говорить, переложить все финансовые затраты на поддержку киевского режима на Европу, а сам постарается вывести страну из конфликта в качестве миротворца. И потом можно сказать, что "мы предлагали мир, но Киев мира не хочет"», — указал Карасев.

Он добавил, что в приоритете у американского политика окажутся вопросы Ближнего Востока, Гренландии, Китая и Тайваня, Мексиканского и Панамского заливов. Политолог также допустил, что Трамп будет выстраивать диалог по Украине с президентом России Владимиром Путиным, а не с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом. Он потребовал от России пойти на сделку и завершить спецоперацию. По его словам, это нужно сделать сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

