В России захотели обязать банки компенсировать потери граждан от мошенников

Миронов: ЦБ должен обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников

ЦБ должен обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников. Такое обращение направил главе регулятора Эльвире Набиуллиной глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает газета «Известия».

С 25 июля 2024 года банк отправителя денежных средств должен вернуть украденные деньги в течение 30 дней после запроса от клиента, если организация допустила перевод средств на мошеннический счет или не уведомила клиента о совершении перевода без его согласия или его банковская карта была потеряна.

При этом, несмотря на борьбу с мошенниками, им удалось похитить у граждан 4,3 миллиарда рублей — на 8 процентов больше, чем в 2023 году. Парламентарий отмечает, что это говорит о необходимости введения дополнительных мер защиты и поддержки пострадавших.

«При помощи специальных технологий они выводят людей из равновесия. По сути, "взламывают" их сознание. От этого страдают не только вкладчики и владельцы банковских карт с низкой финансовой грамотностью, но и граждане, осведомленные об использовании этих хитроумных приемов. Проблема острая, и я считаю, что государство должно принять срочные меры для защиты граждан», ― объяснил Миронов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов. Он направлен на защиту доверчивых граждан от мошенников, заставляющих людей брать кредиты на крупные суммы. Для сумм от 50 до 200 тысяч он будет длиться четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — двое суток. В указанный интервал финансовые операции будут поставлены на паузу.

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов предупредил, что механизм борьбы с мошенниками обернется повышенной нагрузкой для банков: им не придется отслеживать каждый такой платеж, но нужно будет реагировать на обращения, менять настройки. В особо срочных случаях — способствовать проведению операцию в ручном формате, подчеркнул Скворцов.