В России заявили об исчезновении одного идеологического противоречия с США

Сенатор Пушков: Возвращение США к корням снимает одно противоречие с Россией

Провозглашенное президентом Дональдом Трампом возвращение Соединенных штатов Америки к ее корням снимает как минимум одно противоречие между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По словам политика, речь идет о вопросе идеологии и ценностей — приход Трампа ознаменует окончание эры сторонников разнообразия, равенства и инклюзивности.

«Трансегендерная волна (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) уходит вместе с Байденом», — объявил об исчезновении идеологического противоречия Пушков.

Ранее в Госдуме допустили гражданскую войну в США после начала борьбы Трампа с ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).