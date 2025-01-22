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11:08, 22 января 2025Россия

В России заявили об исчезновении одного идеологического противоречия с США

Сенатор Пушков: Возвращение США к корням снимает одно противоречие с Россией
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Провозглашенное президентом Дональдом Трампом возвращение Соединенных штатов Америки к ее корням снимает как минимум одно противоречие между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram.

По словам политика, речь идет о вопросе идеологии и ценностей — приход Трампа ознаменует окончание эры сторонников разнообразия, равенства и инклюзивности.

«Трансегендерная волна (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) уходит вместе с Байденом», — объявил об исчезновении идеологического противоречия Пушков.

Ранее в Госдуме допустили гражданскую войну в США после начала борьбы Трампа с ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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