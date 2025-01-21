В Госдуме допустили гражданскую войну в США после начала борьбы Трампа с ЛГБТ

Депутат Госдумы Луговой допустил начало гражданской войны в США

После избрания Дональда Трампа президентом и его первых указов США оказались на пути разделения общества с совершенно разными потребностями и принципами. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой в комментарии журналисту Александру Юнашеву, опубликованном в Telegram.

В пример парламентарий привел направленный на борьбу с ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) указ о признании только мужского и женского пола, а также о помиловании участников захвата Капитолия в 2021 году. По его мнению, это говорит о деградации правовой системы США. «Не исключена гражданская война, — допустил Луговой. — Мы теперь четко понимаем, что в мире можно ожидать всего чего угодно».

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что изменения в политике США, направленные в лучшую сторону, произошли сразу же после инаугурации Трампа. По его словам, все, что сказал американский лидер, — «очень хорошо для нас». Также парламентарий отметил жесткие заявления в адрес украинского президента Владимира Зеленского относительно поставок оружия.

В свою очередь, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что ничего принципиально нового в политике новой американской администрации нет. Он назвал Трампа жестким лидером, который «умеет нагибать слабое».