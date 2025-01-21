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14:04, 21 января 2025Россия

В России сделали выводы о начале работы Трампа на посту президента

Депутат Чепа выразил надежду на большие перемены при Трампе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Globallookpress.com

В России ожидали изменений в лучшую сторону в политике США, которая привела к глубочайшему кризису в отношениях двух стран, и они произошли сразу же после инаугурации американского президента Дональда Трампа, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он сделал выводы после первого дня президентства политика.

Депутат отметил, что изменения произошли сразу же после инаугурации Трампа, в частности было отменено огромное количество постановлений, принятых прежней администрацией.

«Многие заявления Трампа хорошо воспринимаются. Допустим, все, что он сказал об однополых браках, — это очень хорошо для нас, для меня отлично, не знаю, как для кого-то. Я очень хорошо воспринимаю его политику, связанную с абортами. Относительно внешней политики мы тоже видим, что изменения пошли. Были жесткие заявления в адрес [украинского президента Владимира] Зеленского относительно поставок оружия, относительно того, кто за что должен платить на Западе, и среди натовского альянса, тут тоже можно ждать определенных изменений, которые будут положительными», — поделился парламентарий.

Еще до инаугурации звучали слова о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, а также заявления по ряду других внешнеполитических моментов, добавил собеседник «Ленты.ру».

Это говорит о том, что можно и нужно ожидать перемен. Мы будем надеяться, что это будут большие перемены, не косметические какие-то, а серьезные. В любой политике есть консенсус, и здесь надо искать встречные возможности, искать какие-то положительные моменты

Алексей Чепадепутат Госдумы

20 января Трамп официально вступил в должность президента США и стал 47-м по счету главой государства. В инаугурационной речи он пообещал, что Вашингтон будет наращивать военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.

Ранее Трамп обещал закончить конфликт на Украине за полгода. Он называл ситуацию на Украине фиаско уходящего президента США Джо Байдена, указав, что, если бы он возглавлял страну, конфликт бы не начался.

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