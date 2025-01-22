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10:59, 22 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили организатора притона в массажном салоне

В Великом Новгороде осудили организатора притона в массажном салоне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великом Новгороде осудили организатора притона в массажном салоне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новгородской области.

Он признан виновным по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2011 года подсудимый со своей знакомой организовал круглосуточный массажный салон в одном из домов на улице Большая Московская, в котором под видом массажа оказывались интимные услуги. В 2012 году после пресечения деятельности этой организации его соучастница была задержана. Организатору удалось скрыться и он был объявлен в федеральный розыск. В мае 2023 года мужчина самостоятельно пришел в следственный отдел с явкой с повинной.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в России вынесли приговор 14 членам ОПГ за организацию проституции.

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