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10:25, 22 января 2025Силовые структуры

В России вынесли приговор 14 членам ОПГ за организацию проституции

Суд в Якутии осудил 14 участников ОПГ за организацию занятия проституцией
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Якутии вынес приговор в отношении 14 участников преступной группировки (ОПГ), организовавшей занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Нерюнгринском городском суде.

Злоумышленников признали виновными по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Как установил суд, в период с конца 2015 года по октябрь 2021-го осужденные организовали занятие проституцией на территории Нерюнгринского района. При помощи насилия и угроз они вовлекали и принуждали других лиц к участию в преступной деятельности.

Уточняется, что организатора ОПГ приговорили к 5,5 года колонии. Остальные получили различные наказания от штрафа до реального лишения свободы.

Ранее в Москве СОБР «Столица» главного управления Росгвардии совместно с полицейскими раскрыли сеть притонов, работавших под видом массажных салонов.

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