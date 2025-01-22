В России вынесли приговор 14 членам ОПГ за организацию проституции

Суд в Якутии осудил 14 участников ОПГ за организацию занятия проституцией

Суд в Якутии вынес приговор в отношении 14 участников преступной группировки (ОПГ), организовавшей занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Нерюнгринском городском суде.

Злоумышленников признали виновными по статьям 240 («Вовлечение в занятие проституцией») и 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Как установил суд, в период с конца 2015 года по октябрь 2021-го осужденные организовали занятие проституцией на территории Нерюнгринского района. При помощи насилия и угроз они вовлекали и принуждали других лиц к участию в преступной деятельности.

Уточняется, что организатора ОПГ приговорили к 5,5 года колонии. Остальные получили различные наказания от штрафа до реального лишения свободы.

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