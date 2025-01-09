Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:42, 9 января 2025Силовые структуры

В Москве росгвардейцы раскрыли работающую под видом массажных салонов сеть притонов

В Москве росгвардейцы раскрыли притоны, работающие под видом массажных салонов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии совместно с полицейскими раскрыли сеть притонов, работающих под видом массажных салонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, задержан ранее судимый 38-летний житель Москвы — предполагаемый организатор преступной деятельности, а также семь человек — его сообщников. Они исполняли функции администраторов, операторов кол-центра и занимались хозяйственным обеспечением.

По информации правоохранителей, силовики обнаружили пять массажных салонов в Москве, в которых оказывались интимные услуги. Кроме того, в Иваново был выявлен кол-центр, который использовался для координации работы салонов, поддержки их сайтов и набора персонала. По всем адресам оперативники провели обыски. В результате были найдены и изъяты вещественные доказательства: документы, деньги и другие предметы.

По данным Telegram-канала «МВД Медиа», в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Им уже предъявлено обвинение. На время расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские выявили 70 борделей в трех округах города и пресекли канал незаконной миграции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Полиция и ФСБ задержали поджигателей поездов в Подмосковье и возбудили дело о теракте

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      В Калифорнии сгорел дом сына Байдена

      Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

      Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

      Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

      Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше