В Москве росгвардейцы раскрыли работающую под видом массажных салонов сеть притонов

В Москве росгвардейцы раскрыли притоны, работающие под видом массажных салонов

В Москве СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии совместно с полицейскими раскрыли сеть притонов, работающих под видом массажных салонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, задержан ранее судимый 38-летний житель Москвы — предполагаемый организатор преступной деятельности, а также семь человек — его сообщников. Они исполняли функции администраторов, операторов кол-центра и занимались хозяйственным обеспечением.

По информации правоохранителей, силовики обнаружили пять массажных салонов в Москве, в которых оказывались интимные услуги. Кроме того, в Иваново был выявлен кол-центр, который использовался для координации работы салонов, поддержки их сайтов и набора персонала. По всем адресам оперативники провели обыски. В результате были найдены и изъяты вещественные доказательства: документы, деньги и другие предметы.

По данным Telegram-канала «МВД Медиа», в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Им уже предъявлено обвинение. На время расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские выявили 70 борделей в трех округах города и пресекли канал незаконной миграции.