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15:02, 22 января 2025Путешествия

В закрытом для туристов городе России ввели туристический налог

Туристический налог ввели в закрытом для туристов Новоуральске
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Владимир Жабрико / ТАСС

В закрытом для туристов городе Новоуральске в Свердловской области ввели туристический налог. Об этом пишет портал 66.ru.

Отмечается, что сбор с путешественников начал действовать в регионе с начала 2025 года. Его ввели в 11 муниципалитетах, включая Новоуральск.

При этом город является одним из 38 закрытых населенных пунктов на территории России. Там находится предприятие «Росатома» — Уральский электрохимический комбинат, поэтому попасть туда можно только по спецпропускам.

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Разрешения на въезд есть у тех, кто родился в Новоуральске или владеет там недвижимостью. Иногородние обязаны подавать заявления и ждать выдачи пропуска несколько недель. «Учитывая специфику города, оказаться в нем смогут лишь избранные», — говорится в публикации.

Несмотря на это, в Новоуральске есть несколько гостиниц для тех, кто приезжает в командировки или в гости к родственникам. Теперь редким путешественникам придется выплачивать 1 процент от стоимости проживания.

К началу 2025 года туристический налог ввели в 55 регионах России. Нововведение затронуло не только востребованные Алтай, Камчатку и Карелию, но и менее популярные регионы, включая Пензенскую и Саратовскую области.

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