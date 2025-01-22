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11:54, 22 января 2025Мир

Во Франции выдали ордер на арест Асада

Французские следственные судьи выдали ордер на арест Башара Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sally Hayden / Globallookpress.com

Французские следственные судьи выдали ордер на арест свергнутого сирийского лидера Башара Асада. Его подозревают в соучастии в военных преступлениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Мандат был выдан в рамках расследования гибели в результате бомбардировки в Сирии франко-сирийского гражданина Салаха Абу Набура. Это второй ордер на арест, выданный французскими судьями бывшему сирийскому лидеру, свергнутому в начале декабря 2024 года.

Асад покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. Уехать из страны политику помог российский военный атташе — свергнутого президента сначала доставили в аэропорт Дамаска, затем в аэропорт Хмеймим и на российскую базу в Латакии, а после — в Россию. Асад прибыл в Москву 8 декабря.

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