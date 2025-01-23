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13:08, 23 января 2025Силовые структуры

Бывший боевик террористического батальона рассказал на видео о службе с наркоманами

Экс-боевик «Айдара» Минин: это сброд алкашей и наркоманов, они чудили в части
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Украины 60-летнего Геннадия Минина — бывшего боевика нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с его показаниями о службе в украинском подразделении.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые на улице задерживают мужчину. Он рассказывает, что его привезли в расположение батальона и пригрозили отрезать язык, если он будет болтать. По его словам, бойцов «Айдара» в прессе превозносили как крутых, но на самом деле это был «сброд алкашей и наркоманов», которые «постоянно бухали», закупаясь спиртным в местном магазине, а затем «чудили в части». Его самого уволили из-за служебного несоответствия.

Минин обвиняется по статье 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). По версии следствия, в феврале 2018 года он добровольно вступил в ряды штурмового батальона «Айдар» и в пунктах временной дислокации на территориях Донецкой народной республики, ЛНР, Днепропетровской и Львовской областей Украины выполнял обязанности по подбору и оформлению личного состава.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

16 января сообщалось, что этот суд приговорил к 18 годам заключения другого боевика «Айдара».

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