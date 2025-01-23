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15:26, 23 января 2025Силовые структуры

Четверо россиян из мести избили супружескую пару и подожгли их дом

Суд арестовал 4 кемеровчан за избиение супружеской пары, изнасилование и поджог
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу четырех жителей Калтана, которые из мести избили супружескую пару, а затем подожгли их дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным следствия, трое мужчин и одна женщина ворвались в дом потерпевших, с которыми у матери одного из них сложились неприязненные отношения. Там они избили супругов, а после совершили в отношении хозяйки дома насильственные действия сексуального характера. В результате случившегося женщина не выжила.

После того как нападавшие покинули место преступления, соседи заметили признаки возгорания. В ночь на 21 января при тушении пожара на улице Калинина была обнаружена женщина без признаков жизни. Ее супруг был доставлен в больницу с того же адреса с телесными повреждениями.

Вскоре злоумышленников задержали — сейчас они обвиняются по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее в Якутии мужчина учинил расправу над 33-летним другом и спрятал тело в проруби реки Вилюй.

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