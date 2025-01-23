Десятиклассника с ножом и топориком для мяса задержали на входе в российскую школу

В Балашихе на входе школы задержали десятиклассника с ножом и топориком для мяса

В Балашихе на входе школы №5 задержали десятиклассника с ножом и топориком для мяса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, его остановил охранник. Мужчина попросил юношу показать портфель. Внутри он увидел учебники, ножик и топор. Мальчик не смог объяснить, зачем он принес в школу нож и топор. После этого в школу были вызваны сотрудники ФСБ.

15 января сообщалось, что в школе №47 в Московском районе Рязани произошло ЧП. Там 14-летний подросток выстрелил другому ученику в голову из травматического пистолета. Позже выяснилось, что оружие оказалось игрушкой за 400 рублей. Тем не менее пострадавший ребенок был госпитализирован с травмой головы и гематомой в затылочной области.