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10:55, 23 января 2025Силовые структуры

Задержанный охранником десятиклассник объяснил наличие ножа и топора в его портфеле

Задержанный в балашихинской школе №5 ученик объяснил, зачем принес нож и топор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Десятиклассника с ножом и топориком для мяса задержали на входе в российскую школу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Задержанный охранником балашихинской школы №5 десятиклассник объяснил, зачем принес в учебное заведение нож и топорик для мяса. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, школьник сказал, что эти предметы он забыл выложить из портфеля и планировал отнести их бабушке.

Ранее сообщалось, что юношу на входе в учебное заведение задержал охранник. Мужчина попросил его показать портфель. Внутри он увидел учебники, ножик и топор. Мальчик не смог объяснить, зачем он принес в школу нож и топор. После этого в школу были вызваны сотрудники ФСБ.

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