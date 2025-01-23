Задержанный охранником десятиклассник объяснил наличие ножа и топора в его портфеле

Задержанный в балашихинской школе №5 ученик объяснил, зачем принес нож и топор

Десятиклассника с ножом и топориком для мяса задержали на входе в российскую школу

Начало событий в новости Десятиклассника с ножом и топориком для мяса задержали на входе в российскую школу

Задержанный охранником балашихинской школы №5 десятиклассник объяснил, зачем принес в учебное заведение нож и топорик для мяса. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, школьник сказал, что эти предметы он забыл выложить из портфеля и планировал отнести их бабушке.

Ранее сообщалось, что юношу на входе в учебное заведение задержал охранник. Мужчина попросил его показать портфель. Внутри он увидел учебники, ножик и топор. Мальчик не смог объяснить, зачем он принес в школу нож и топор. После этого в школу были вызваны сотрудники ФСБ.

