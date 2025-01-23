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20:03, 23 января 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл связь распространенного заболевания и национальности

Врач Мясников: Талассемия часто встречается у азербайджанцев, турок и греков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников раскрыл связь талассемии и национальности. В посте, опубликованном в его Telegram-канале, он рассказал, что это распространенное заболевание часто встречается у азербайджанцев, турок, греков и итальянцев.

Доктор вспомнил, что недавно в эфире гостья передачи задала вопрос о том, почему у ее супруга низкий уровень гемоглобина. «Никак не могут определить причину: и гастро- и колоноскопия, все вроде в норме. Мой первый вопрос: какой национальности муж? Оказалось, азербайджанец. Я попросил прислать анализ крови, но уже заранее знал, что я там увижу: выраженную микроцитарную анемию при нормальном общем количестве эритроцитов», — привел пример медик.

По словам специалиста, талассемия часто встречается у представителей таких национальностей, как азербайджанцы, турки, греки, итальянцы, арабы и евреи. «Выраженная анемия, требующая постоянных переливаний, отсутствие явных причин, возможный диагноз — талассемия», — объяснил Мясников.

При этом заболевании, как пояснил медик, нарушается синтез гемоглобина. «Бессимптомные носители гена талассемии лечения не требуют, и на продолжительность жизни он не влияет», — заключил он.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак рака у мужчин. Специалист сообщил, что о развитии онкологического заболевания может свидетельствовать анемия.

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