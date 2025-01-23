Способность ChatGPT к эмпатии оценили

ChatGPT оказался способен лучше оказывать психологическую помощь, чем люди

Популярный чат-бот ChatGPT оказался способен заменить специалистов в оказании психологической помощи. Исследование было опубликовано в журнале Communications Psychology.

Специалисты Университета Торонто (Канада) выяснили, что искусственный интеллект (ИИ) может быть эмпатичнее людей при оказании психологической помощи и решении кризисных ситуаций. Это связано с тем, что ИИ дает последовательные ответы без эмоционального напряжения, свойственного живым людям.

Руководитель исследования Дарья Овсянникова отметила, что ИИ по определению не может испытывать эмпатию, поскольку не может соотнести свой опыт с опытом другого человека. Однако чат-боты способны улавливать мелкие детали в разговоре и оставаться объективными. В ходе эксперимента участников попросили оценить уровень эмпатии ответов на вопросы, которые дали живые люди, специалисты по решению кризисных ситуаций — профессиональные психологи, чат-бот ChatGPT. Оказалось, что участники отмечали ответы ИИ как более сострадательные и отзывчивые.

Овсянникова отметила, что даже профессиональные психологи испытывают усталость от сострадания к людям. Им приходится жертвовать частью своей способности к сопереживанию, чтобы избежать выгорания. ИИ же лишен таких недостатков. Автор исследования подчеркнула, что исключать живого специалиста из процесса психологической помощи все равно нельзя.

В середине 2024-го инженер Марина Минникова в колонке для издания VentureBeat объяснила, почему человек всегда будет превосходить ИИ. Основной причиной она назвала креативность — способность людей устанавливать связи между, казалось бы, несвязанными понятиями.