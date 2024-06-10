Объяснено превосходство человека над ИИ

VentureBeat: человек всегда будет сильнее ИИ благодаря креативности и лидерству

Инженер Марина Минникова в колонке для издания VentureBeat объяснила, почему человек всегда будет превосходить искусственный интеллект (ИИ). Материал доступен на сайте медиа.

По словам специалиста, люди начинают бояться, что ИИ в будущем лишит их работы. Однако Минникова считает, что живой человек имеет несколько качеств, благодаря которым всегда будет сильнее компьютера. Основным она назвала креативность, что заключается в установлении связей между, казалось бы, несвязанными понятиями.

Также ИИ не может обладать лидерскими качествами — то есть для достижения целей использовать поддержку своих успешных действий со стороны других людей. «Вспомните любого известного лидера — Илона Маска, Стива Джобса или другого бизнесмена. Их успех зависел не только от анализа данных и жесткой логики», — заметила Минникова.

Специалист подчеркнула, что ИИ удачно копирует человека, однако он не сможет повторить качества, которые объединяются под понятием «эмпатия». По ее словам, ответственность за «соединение точек» в коллективе всегда останется за человеком.

В завершении автор материала перечислила навыки, которыми должен обладать специалист, чтобы оставаться актуальным в эпоху ИИ. К ним Минникова отнесла критическое мышление, эмоциональный интеллект, тягу к непрерывному обучению.

Ранее ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили, что искусственный интеллект может принимать иррациональные решения. Так, протестированные модели ИИ иногда давали разные ответы, когда один и тот же вопрос задавали десять раз.