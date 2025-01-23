ФСБ уличила начальника российской колонии в поборах с заключенных

СК: Начальник колонии в Саратовской области брал с осужденных деньги на ремонт

Следователи возбудили уголовное дело против начальника исправительной колонии в Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с марта по декабрь 2024 года начальник колонии требовал от осужденных провести ремонтные работы здания администрации учреждения за деньги их родственников.

Поборы с заключенных выявили оперативники ФСБ и отдела собственной безопасности ФСИН.

Ранее 23 января сообщалось, что неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в следственный изолятор (СИЗО) в Нальчике при помощи дрона.