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17:30, 23 января 2025Силовые структуры

ФСБ уличила начальника российской колонии в поборах с заключенных

СК: Начальник колонии в Саратовской области брал с осужденных деньги на ремонт
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против начальника исправительной колонии в Саратовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, с марта по декабрь 2024 года начальник колонии требовал от осужденных провести ремонтные работы здания администрации учреждения за деньги их родственников.

Поборы с заключенных выявили оперативники ФСБ и отдела собственной безопасности ФСИН.

Ранее 23 января сообщалось, что неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в следственный изолятор (СИЗО) в Нальчике при помощи дрона.

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