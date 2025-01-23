Неизвестный пытался доставить телефоны в российский СИЗО при помощи дрона

ФСИН: В Нальчике неизвестный пытался доставить телефоны в СИЗО при помощи дрона

Неизвестный пытался доставить мобильные телефоны с зарядными устройствами в следственный изолятор (СИЗО) в Нальчике при помощи дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

По данным ведомства, сотрудники управления ФСИН России по Кабардино-Балкарии смогли перехватить квадрокоптер. К нему был прикреплен сверток, внутри которого находились два мобильных телефона, зарядные кабели и комплект беспроводных наушников.

Проводится проверка.

Ранее в Новосибирске женщина пыталась передать обвиняемому наркотик через поцелуй прямо в зале суда.