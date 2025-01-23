Елизавета Арзамасова снялась в купальнике спустя пять месяцев после родов

Актриса Елизавета Арзамасова снялась в белом купальнике на отдыхе

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова снялась в купальнике спустя пять месяцев после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя звезда, сыгравшая роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», опубликовала на отдыхе снимок в белом плавательном костюме с глубоким декольте. Поверх изделия она повязала на бедрах черное парео. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала соломенную шляпу и солнцезащитные очки.

Известно, что 8 августа 2024 года Арзамасова во второй раз стала матерью, родив дочь.

Ранее актриса снялась в мини-шортах и чулках. Кроме того, она примерила цилиндр, позируя с кроликами на руках.