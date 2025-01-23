На Западе назвали главную причину отказа Европы отправлять миротворцев на Украину

FT: Европа опасается отправки миротворцев на Украину из-за эскалации с Россией

Европа опасается отправки своего миротворческого контингента на Украину из-за страха эскалации конфликта с Россией. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

«Европа может отказаться от отправки миротворцев на Украину из-за страха эскалации конфликта с Россией. Даже если европейские лидеры все же решат отправить контингент, их парламенты и избиратели могут не согласиться. США также могут отказаться предоставить логистическую поддержку, которая потребуется для размещения войск», — передает издание.

При этом авторы материала отметили, что риски, связанные с отправкой миротворческого контингента, «могут померкнуть по сравнению с рисками бездействия».

Ранее стало известно, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи, что может быть воспринято как равноценная альтернатива.