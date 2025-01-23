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11:22, 23 января 2025Мир

На Западе раскрыли детали мира на Украине «руками Трампа»

Times: мир руками Трампа на Украине будет включать территориальные уступки Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Мир руками президента США Дональда Трампа на Украине будет включать в себя территориальные уступки Киева ради завершения конфликта. Об этом сообщает газета The Times.

«Мир руками Трампа на Украине будет включать в себя территориальные уступки Киева. Для украинцев это может означать фактическую, хотя и не юридическую, потерю пятой части своей территории — горькую пилюлю, которую, возможно, подсластят гарантии Запада, касающиеся обеспечения безопасности остальной части страны», — передает издание.

По мнению авторов материала, под гарантиями безопасности для Украины подразумевается «развертывание на территории республики американских и европейских сил».

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Европа опасается отправки своего миротворческого контингента на Украину из-за страха эскалации конфликта с Россией. Отмечается, что США также могут отказаться предоставить логистическую поддержку, которая потребуется для размещения войск.

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