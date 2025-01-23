На Западе раскрыли судьбу Украины в первые сто дней президентства Трампа

Малинен: В первые сто дней президентства Трампа ожидается эскалация на Украине

В первые месяцы работы президента США Дональда Трампа стоит ожидать эскалации кризиса на Украине. Судьбу государства раскрыл профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в материале для GnS Economics.

«Предупреждаем об углублении эскалации, которая может произойти на Украине в течение первых 100 дней второго срока Дональда Трампа», — говорится в материале.

Как утверждает Малинен, Трамп, по всей видимости, выбрал «путь запугивания». «Идея (...) заключается в том, чтобы запугать Киев, чтобы он бросил больше мяса в мясорубку, пытаясь пригрозить втянуть Кремль в затяжной конфликт, чтобы создать более благоприятную среду для переговоров», — отмечает эксперт.

Основным геополитический вызовом, с которым придется столкнуться главе Соединенных Штатов, Малинен назвал признание изменившейся глобальной структуры власти. Профессор объяснил, что военная мощь США стала хрупкой, а Россия «фактически разгромила на Украине две армии», оснащенные и обученные Североатлантическим альянсом.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше».