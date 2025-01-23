На Западе заявили о понимании мнения Путина об СВО

Reuters: Путин считает, что цели России в конфликте на Украине достигнуты

Президент России Владимир Путин якобы считает, что основные цели России в конфликте на Украине уже достигнуты. О понимании мнения российского лидера о специальной военной операции (СВО) заявило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, Путин удовлетворен тем, что российские войска контролируют территории, соединяющие материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом источники издания считают, что президент России якобы обеспокоен состоянием российской экономики после трех лет конфликта и влиянием высокой процентной ставки на промышленность.