Началась третья за сутки волна ударов по территории Украины

«ВО»: ВС России начали третью за сутки волну ударов по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России начали третью за сутки волну ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» («ВО»).

Отмечается, что первая волна ударов началась поздним вечером 22 января, а вторая — в ночь на 23 января. В настоящий момент российские военные наносят удары по объектам в Киеве и Киевской области.

Оказались поражены цели военной логистики, в том числе склады Вооруженных сил Украины. Кроме того, сообщается об ударах по объектам в Черкасской области. Так, атакован один из аэродромов, который использовали украинские военные.

«ВО» сообщило об атаках с воздуха по целям в Харьковской области. Поражены оказались цистерны с топливом для подвоза горюче-смазочных материалов в район Волчанска, а также несколько единиц военной техники с личным составом в районе Купянска.

Ранее глава украинской запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры на территории региона. По его словам, речь идет о семи объектах на подконтрольной Киеву части Запорожской области.