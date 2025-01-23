Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 23 января 2025Бывший СССР

Началась третья за сутки волна ударов по территории Украины

«ВО»: ВС России начали третью за сутки волну ударов по объектам на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали третью за сутки волну ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщает издание «Военное обозрение» («ВО»).

Отмечается, что первая волна ударов началась поздним вечером 22 января, а вторая — в ночь на 23 января. В настоящий момент российские военные наносят удары по объектам в Киеве и Киевской области.

Оказались поражены цели военной логистики, в том числе склады Вооруженных сил Украины. Кроме того, сообщается об ударах по объектам в Черкасской области. Так, атакован один из аэродромов, который использовали украинские военные.

«ВО» сообщило об атаках с воздуха по целям в Харьковской области. Поражены оказались цистерны с топливом для подвоза горюче-смазочных материалов в район Волчанска, а также несколько единиц военной техники с личным составом в районе Купянска.

Ранее глава украинской запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры на территории региона. По его словам, речь идет о семи объектах на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель внезапной критики Трампа в адрес Путина. Для чего он начал угрожать России?

      На заводе Tesla появилось изображение Маска с нацистским жестом

      Россиян предупредили о раннем появлении клещей

      Названы условия подорожания биткоина до $700 тысяч

      Рэпер L'One насобирал 173 автомобильных штрафа

      Генсек НАТО заявил о кризисном состоянии альянса

      Под Москвой загорелся технопарк

      Гимнастка Аверина намекнула на роман с олимпийским чемпионом по фигурному катанию

      Женщина разбогатела на 51 миллион рублей благодаря случайному обмену подарков на Рождество

      В России оценили шансы Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше