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06:58, 23 января 2025Силовые структуры

Названа сумма полученных экс-замглавой Военно-медицинской академии взяток

Экс-замглаве Военно-медицинской академии Вешкину вменяют взятки на 40 млн руб.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Экс-заместитель главы Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину вменяют взятки на сумму более 40 миллионов рублей. Такие данные были названы на заседании суда, передает ТАСС.

Один из свидетелей рассказал, что передал фигуранту средства за содействие в получении контрактов, сумма взятки составляла пять процентов от его стоимости. «В общей сложности я передал ему более 40 миллионов рублей», — уточнил он.

Вешкина обвиняют в получении взяток по шести контрактам. Деньги он брал наличными на парковке сети ресторанов быстрого питания, приезжая туда на машине каршеринга без телефона, следует из свидетельских показаний.

Ранее Головинский суд Москвы арестовал имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии, так как счел, что оно нажито преступным путем.

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