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18:50, 2 января 2025Силовые структуры

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Военно-медицинской академии

Имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина арестовали до 9 марта
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Головинский суд Москвы арестовал имущество заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павла Вешкина, так как счел, что оно нажито преступным путем. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Срок ареста, под который попали в том числе банковские счета жены фигуранта дела и квартиры, оформленные на его тещу, установлен до 9 марта. Отмечается, что сам обвиняемый требовал в суде не накладывать обеспечительные меры на собственность этих людей, отмечая, что она приобретена законно.

При этом, уточняет РИА Новости, согласно материалам дела, Вешкин ранее предпринимал попытки скрыть от следствия имущество, которое могло подлежать аресту.

Как ранее узнали журналисты, процесс в отношении замглавы Военно-медицинской академии с оцененным в 40 миллионов рублей ущербом связан с хищением денег, выделенных из бюджета на закупку медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких для лечебно-диагностических центров военного ведомства в рамках борьбы с омикроном (штамм коронавируса).

Сейчас дело Вешкина рассматривается в суде по существу, оно выделено в отдельное от других фигурантов производство.

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