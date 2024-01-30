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10:03, 30 января 2024Силовые структуры

Дело замглавы российской Военно-медицинской академии связали с омикроном

СКР оценил ущерб в деле замначальника Военно-медицинской академии в 40 млн. руб.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Следственном комитете России (СКР) оценили в 40 миллионов рублей ущерб от мошенничества, в котором обвиняется замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны России Павел Вешкин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, с его участием были похищены денежные средства, выделенные из бюджета на закупку медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечебно-диагностических центров военного ведомства в рамках борьбы с омикроном.

Уголовное дело против Вешкина было возбуждено 9 января на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ. По данным правоохранителей, в состав преступной группы вошли неустановленные пока следствием должностные лица академии.

Вешкин был арестован 29 января по решению Хамовнического суда Москвы. Он пробудет в СИЗО до 9 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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