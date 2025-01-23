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16:52, 23 января 2025Экономика

Москвичи остыли к новостройкам

Росреестр: Спрос на новостройки в Москве опустился почти на 18 %
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Москвичи остыли к новому фонду — за год спрос на жилье в городских новостройках опустился почти на 18 процентов. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на отчет столичного управления Росреестра.

На основе статистики за январь-декабрь 2024 года аналитики подсчитали, что число сделок на столичном рынке новостроек упало на 17,7 процента, со 166 тысяч договоров долевого участия до 137 тысяч. Сравнение проводилось с 2023 годом, когда отрасль установила исторический рекорд. Меньшие показатели были в 2022 году — тогда было зарегистрировано 122 тысячи сделок. По сравнению с 2022-м спрос на новостройки в 2024 году вырос на 12,3 процента, отмечают в Росреестре.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, несмотря на падение интереса к новому фонду ситуация «далека от апокалиптической». Показатель резко снизился на фоне ставки Центробанка и сворачивания льготной ипотеки, однако со временем рынок адаптируется, уверен эксперт. «Однако излишний оптимизм пока также был бы преждевременным настроением на рынке. Необходимо понять, какие меры поддержки спроса государство может сейчас себе позволить», — подчеркнул Сырцов.

Ранее сообщалось о сокращении запуска новых стройпроектов в России. За 2024 год объем ввода новостроек упал до 56 процентов. Единственным городом, где показатель только вырос, стала Казань.

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