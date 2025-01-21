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11:01, 21 января 2025Экономика

В России стало появляться меньше новостроек

BnMAP.pro: Объем ввода новостроек в России сократился до 56 % в 2024 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2024 года объем ввода новостроек в России сократился до 56 процентов. Снижение замечено почти во всех крупных городах страны, сообщают «Известия» со ссылкой на данные bnMAP.pro.

Исключение составили Казань, где число запусков новых проектов выросло на 95 по сравнению с прошлым годом, Уфа с приростом 52 процента и Челябинск с приростом 8 процентов. В остальных городах с населением от миллиона человек показатель сократился.

Максимальное снижение объема ввода зафиксировано в Красноярске — минус 56 процент, а минимальное — в Нижнем Новгороде — минус 10 процентов. В Москве снижение составило 40 процентов, в Санкт-Петербурге — 37 процентов. В целом по России показатель снизился на четверть. Так, в 2024-м прожали стартовали в 658 корпусах против 882 в 2023 году. Эксперты также отмечают значительное сокращение проектного количества квартир в новых объектах — в среднем на 34 процента.

В bnMAP.pro прогнозируют, что застройщики продолжат управление объемами запусков, чтобы не допускать затоваривания в условиях высоких кредитных ставок.

Ранее сообщалось, что в 2024 году спрос на новостройки в Москве сократился почти на 13 процентов.

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