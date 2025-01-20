Москвичи отвернулись от новостроек

Риелтор Сырцов: Спрос на новостройки в Москве упал почти на 13 процентов

За год спрос на недвижимость на первичном рынке Москвы упал почти на 13 процентов. О том, что жители столицы отвернулись от такого жилья, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Газетой.Ru».

По информации эксперта, в прошедшем году в столице заключили 86,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку новостроек, что на 12,7 процента меньше, чем по итогам 2023-го. Между тем, отметил он, покупательская активность просела лишь по сравнению с рекордным 2023 годом. Так, по сравнению с 2022-м интерес к приобретению строящегося жилья увеличился на 19,4 процента, с 2021-м — на три процента, а с 2020-м — на 20,2 процента. «В массовом сегменте в 2024 году совершено 28,6 тысячи сделок по ДДУ (минус 31,1 процента год к году), в бизнес-классе — 24,9 тысячи сделок (минус 3,1 процента), в премиум-классе — 6,2 тысячи сделок (плюс 31,9 процента), в элитном сегменте — 632 сделки (плюс 88,1 процента), в Новой Москве — 26,4 тысячи сделок (минус 2,9 процента)», — поделился информацией риелтор.

Сырцов связал сокращение числа сделок в массовом сегменте, бизнес-классе и Новой Москве со сворачиванием льготной ипотеки под восемь процентов с 1 июля и дорогими рыночными кредитами, уточнив, что особенно резко покупательская активность просела в массовом сегменте, наиболее сильно зависимого от жилищных кредитов. В бизнес-классе многие клиенты переориентировались на рассрочки, а Новая Москва успешно конкурировала за покупателей с Подмосковьем благодаря активному развитию инфраструктуры, добавил специалист. Что касается резкого роста спроса на элитное и премиальное жилье, риелтор объяснил это тем, что многие обеспеченные клиенты в условиях неопределенности предпочитают вкладываться не в депозиты, а в недвижимость.

Ранее в январе руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг заявил, что объем продаж новостроек по ДДУ в 2024 году снизился по всей стране — на 22 процента, до 26,7 миллиона квадратных метров.