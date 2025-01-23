Песков пригрозил Западу ответом на решения по активам России

Песков: Действия Запада в отношении активов России не останутся без последствий

Недружественные действия стран Запада в отношении замороженных активов России не останутся без последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, может ли Москва распорядиться активами австрийского Райффайзенбанка в размере шести миллиардов евро, которые остались в России. Представитель Кремля при этом ушел от прямого ответа на вопрос о судье активов банка.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет важный международный телефонный разговор 23 января.