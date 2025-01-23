Плененный в Курской области украинский солдат рассказал о выдавшей его детали

ТАСС: Боец ВСУ Дмиш рассказал о пленении в Курской области

Российские военные пленили бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Пленный украинский солдат Владимир Дмиш рассказал о выдавшей его детали, передает ТАСС.

Со слов военного ВСУ, командование сообщило ему о расформировании 23-го инженерно-позиционного полка и о том, что личный состав подразделения направят в Сумскую область, но вместо этого их перебросили в российский регион — так он попал в Курскую область.

«Сначала нас привезли в село Гончаровка. Перед Куриловкой. Там копали два блиндажа для эвакуации "трехсотых"», — вспомнил Дмиш.

Боец рассказал, что сдался в плен сам, потому что, оказавшись перед российскими военными, не смог назвать пароль. «Я бежал, началась стрельба. Слышу, кто-то кричит: "Пароль?". Я сказал: "Нет никакого пароля". Сказали: "Сдавайся". Я выбросил автомат и сдался», — отметил боец ВСУ.

Ранее попавший в плен украинец Дмитрий Вербицкий, осужденный за мародерство, рассказал, что вступил в ВСУ, чтобы воплотить мечту о поездке в Россию.