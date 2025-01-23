Пленный украинец Сычевский: Командиры ВСУ устроили сафари в Курской области

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили сафари на оккупированной территории Курской области. Об этом заявил сдавшийся в плен украинец Руслан Сычевский, обращаясь к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, пишут «Военкоры Русской Весны» в Telegram.

По словам бойца 17 бригады, жертвами офицеров стали украинские солдаты, которые, пытаясь сохранить свои жизни, сложили оружие. «Солдаты украинской армии воюют с мирными жителями и грабят их дома. Здесь для вас много работы», — сказал Сычевский, пригласив Лубинца посетить российский регион.

Ранее пленный боец ВСУ Дмитрий Вербицкий заявил о приказе командира стрелять в мирных жителей Курской области. По его словам, офицер поручил «особо не церемониться» с гражданскими.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 22 января, с начала вторжения Киев потерял более 54 тысяч военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц техники, в том числе западной.