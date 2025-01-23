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19:24, 23 января 2025Экономика

Рекордные снегопады в США объяснили

Синоптик Ильин: Небывалые снегопады на юге США были спровоцированы пожарами
Виктория Клабукова
СюжетЛесные пожары:

Фото: Scott McFetridge / AP

Небывалые снегопады, обрушившиеся на юг Соединенных Штатов, связаны с мощными лесными пожарами в Калифорнии. Об этом телеканалу «360» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, обширные пожары в Лос-Анджелесе спровоцировали рекордную снежную бурю в Луизиане, Флориде и Джорджии и Техасе. Доказать прямое влияние огня на погодную обстановку сложно, однако зависимость вполне возможна. Однако прежде всего причиной рекордной пурги на юге США стало прохождение теплых атмосферных фронтов.

Без сомнений пожары внесли свою лепту в состояние воздуха над Калифорнией и соседними штатами. «Пожары не оказывают прямого влияния на метели, но они изменили атмосферу в стране кратковременно, в плане чистоты воздуха, позже все очистится, придет в норму», — пояснил Ильин.

Небывалая снежная буря накрыла Луизиану во вторник, 21 января. Всего за один день снегопад нанес больше 10 сантиметров осадков, обставив рекорд 60-летней давности. Следом за ней снежный вихрь охватил Техас, Джорджию и Флориду. Жертвами непогоды стали 10 человек.

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